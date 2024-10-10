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  4. 13 polis şehit olmuştu... DEM Parti il binasına operasyon: Gözaltılar var

13 polis şehit olmuştu... DEM Parti il binasına operasyon: Gözaltılar var

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Iğdır'da, 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıya ilişkin soruşturmada DEM Parti Iğdır İl Başkanı ve 8 kişi gözaltına alındı.

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