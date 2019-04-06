"13 saatlik rekor bir sürede intikal tamamlanmıştır"
06 Nisan 2019 16:05
"13 saatlik rekor bir sürede intikal tamamlanmıştır"
Atatürk Havalimanı’ndan başlayan taşınma sürecinin son aşamasında 150’nin üzerinde uçak bu kapsamda İstanbul Havalimanı’na geldi. Son uçak ile İstanbul Havalimanı’na gelen Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Türk Hava Yolları tüm filosuyla intikalini yeni havalimanımıza yapmıştır, 13 saatlik rekor bir sürede" dedi. 5 Nisan gecesi saat 03.00’da başlayan büyük...