Anasayfa Video Galeriler Gündem 13 yaşında evlendirilen kadın: Çocukları evlendirmeyin, okutun 13 yaşında evlendirilen kadın: Çocukları evlendirmeyin, okutun 08 Mart 2021 Pazartesi Saat: 17:21 13 yaşında evlendirilen 6 çocuk annesi Sevgi A. ''Anne babalara tavsiyem, çocuklarınızı çocuk yaşta evlendirmeyin, okutun'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604632cf683831737f7b8463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Halkbank'tan kadınlara finansman desteği THY uçağında maske krizi! Pilot, polis çağırdı MSB: Yunanistan Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin dört bir yanından inşallah ses getireceğiz Eski eşini döven zanlıya meydan dayağı kamerada Kadınlar Günü'nde sokak ortasında kadına şiddet! Hülya Avşar bu sefer de muhabirin kalçalarını elledi Mervenur Polat ölü olarak bulundu! Cesedini kurye ile babasına göndermiş Erdoğan: Türkiye, Çin'den sonra ikinci sırada