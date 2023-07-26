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13 yaşındaki kız çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu, evde tabanca ile şakağından vurulmuş olarak ölü bulundu.

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