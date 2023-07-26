Anasayfa Video Galeriler Gündem 13 yaşındaki kız çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu 13 yaşındaki kız çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu 26 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 14:05 Güncelleme: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:05 Ordu'nun Altınordu ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu, evde tabanca ile şakağından vurulmuş olarak ölü bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c0fdf409a77c21b5638a93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı Türkiye'nin beyaz altını ortaya çıktı: Yabancıya dövizle, Türklere TL ile Milli kadın basketbolcu Mihrace'nin öldüğü kaza anı kamerada Türkiye'nin gizli cennetiydi, cehenneme döndü! Son hali korkunç! Yediler, içtiler, içine edip gittiler... Yazıklar olsun! İstanbul’da vatandaşın başına taş yağdı Diş ağrısı sandı; ''delirten hastalık'' çıktı Türkiye'nin 35 yıllık davası sonunda bitti