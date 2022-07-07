13 yaşındaki piyanistten örnek başarı

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı derecelerle ülkemizin gurur kaynaklarından biri olan 13 yaşındaki İlyun Bürkev, bir başarıya daha imza attı..

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