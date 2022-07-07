Anasayfa Video Galeriler Gündem 13 yaşındaki piyanistten örnek başarı 13 yaşındaki piyanistten örnek başarı 07 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 21:15 Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı derecelerle ülkemizin gurur kaynaklarından biri olan 13 yaşındaki İlyun Bürkev, bir başarıya daha imza attı.. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c722bf8c51d717c0289bf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler: Köpeğin boynuna ip bağlayıp sürükledi AK Partili Özhaseki: ''Kabe'den Mustafa Ceceli aradı, tavaf edemiyorum dedi'' Bodrum'a akın başladı Sarallar çetesinin eğlence mekanı bastığı anlar kamerada Bakan Koca'yı yuhaladılar! Görev başında katledilen doktorun cenazesinde büyük protesto Otelde yer bulamayan valiyi aradı Meslektaşları için toplanan sağlıkçılara polis müdahalesi Meteoroloji uzmanı iki bölgeyi uyardı: ''Tatil planlarını erteleyelim'' Sağlık çalışanları hükümet istifa sloganlarıyla sokakta!