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  3. 01 Ekim 2019 15:20

13 yıl sonra gelen korkunç itiraf ! Polis kazı çalışması başlattı

Uşak'ta 13 yıl önce, 49 yaşındayken ortadan kaybolan adamın torunu, dedesinin ölümüne şahit olduğunu söylemesi üzerine, cesedin atıldığını söylediği arazide kazı çalışması başlatıldı.

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