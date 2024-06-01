Anasayfa Video Galeriler Gündem 13 yıllık 2 milyon TL'lik lego ve model araç koleksiyonu dudak uçuklattı 13 yıllık 2 milyon TL'lik lego ve model araç koleksiyonu dudak uçuklattı 01 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 13:06 Güncelleme: 01 Haziran 2024 Cumartesi 13:06 Samsun'da bir vatandaş 13 yılda evinin odasına binden fazla model araç ve binlerce parçadan oluşan lego koleksiyonu yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665af28b343a7de97e07d723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da denizin rengi değişti Bu bir rekor: 13 yıldır, 18 kez sınava girdi ama başaramadı Sınırda 24 Km'lik Schengen kuyruğu kamerada HDP'li eski belediye başkanı havalimanında yakalandı Midyeci - pilavcı kavgasında ortalık karıştı; polis memurunu azarlayıp kovdu Amasya'da sele kapılan kadını bir taksici kurtardı Kurban Bayramı öncesi salmonella bakterisi uyarısı Tekirdağ'da zincirleme kabus: Ölü ve yaralılar var Turist uğradığı tacizi böyle ifşa etti