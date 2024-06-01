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  4. 13 yıllık 2 milyon TL'lik lego ve model araç koleksiyonu dudak uçuklattı

13 yıllık 2 milyon TL'lik lego ve model araç koleksiyonu dudak uçuklattı

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Samsun'da bir vatandaş 13 yılda evinin odasına binden fazla model araç ve binlerce parçadan oluşan lego koleksiyonu yaptı.

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