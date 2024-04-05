Anasayfa Video Galeriler Gündem 14 gündür aranan çocuğun cesedi bulundu 14 gündür aranan çocuğun cesedi bulundu 05 Nisan 2024 Cuma Saat: 11:25 Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 gün önce kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Dicle Nehri'nde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660fb58ccedc238ef409cb23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi Sokaktaki kavga hastanede devam etti: Ortalığı savaş alanına çevirdiler 42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu Önce kaza, sonra kavga; İstanbul trafiği boks ringine döndü 12 iş yerini kurşunlayan zanlılar yakalandı Özgür Özel'den CHP'li isme çifte seçim sürprizi Korkunç olay: Erkek arkadaşı otomobil kullanırken boğazını kesti T.C. tabelası Keçiören Belediyesi'ne geri takıldı AK Partili Başkanı'nın silahlı seçim kutlamasına soruşturma