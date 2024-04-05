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  4. 14 gündür aranan çocuğun cesedi bulundu

14 gündür aranan çocuğun cesedi bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 gün önce kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Dicle Nehri'nde bulundu.

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