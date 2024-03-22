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  4. 14 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

14 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Giresun, Niğde, Osmaniye ve Zonguldak merkezli 14 ilde düzenlenen 'Sibergöz-28' operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.

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