Anasayfa Video Galeriler Gündem 14 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var 14 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var 22 Mart 2024 Cuma Saat: 14:45 Güncelleme: 22 Mart 2024 Cuma 14:45 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Giresun, Niğde, Osmaniye ve Zonguldak merkezli 14 ilde düzenlenen 'Sibergöz-28' operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fd6f6976dc83d32a03d2b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 30 zeytin ağacının kesiminin cezası bu oldu ''Rezerv alan''daki yıkım kararı isyan ettirdi İstanbul'da otomobil faresi çaldığı araçla trafikte yakalandı İETT otobüsünde yumruk yumruğa kavga Kreşte eğitmen şiddeti kamerada! Minik çocuk ölümden döndü Cübbeli Ahmet İsmailağa cematini tehdit etti: ''Bildiklerimi anlatacağım!'' Dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi ''HGS'' ve ''İSPARK'' oldu Murat Kurum: Ahıskalı Türkler bizim öz kardeşimizdir Cesedi yanmış halde bulunmuştu... Korkunç gerçek ortaya çıktı