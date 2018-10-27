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  3. 27 Ekim 2018 20:30

14 terörist daha...

Türk Silahlı KUvvetleri, Kuzey Irak’taki Gara, Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 14 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. (İHA)

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