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  4. 14 yaşında dedesini öldürdü, savunması şoke etti

14 yaşında dedesini öldürdü, savunması şoke etti

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Konya’da 14 yaşındaki boksör kız, 66 yaşındaki dedesini bıçakladı. Gözaltına alınan kız çocuğu "neden yaptın" sorusuna verdiği yanıtla olay oldu.

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