Anasayfa Video Galeriler Gündem 14 yaşında dedesini öldürdü, savunması şoke etti 14 yaşında dedesini öldürdü, savunması şoke etti 22 Ağustos 2023 Salı Saat: 09:21 Güncelleme: 22 Ağustos 2023 Salı 09:21 Konya’da 14 yaşındaki boksör kız, 66 yaşındaki dedesini bıçakladı. Gözaltına alınan kız çocuğu "neden yaptın" sorusuna verdiği yanıtla olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e45405ff898773aa32ad63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir sokak ortası cinayeti daha! Korkunç cinayet kamerada Zabıta ile karton toplayıcıları arasında tekmeli, yumruklu, tabureli kavga kamerada Marmara Adası'nda yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Bir boşanma aşamasındaki eş katliamı daha 50 bin Euro'luk heykelin başı çalındı 30 yaşındaki işsiz genç kendini yakmaya kalkıştı Rize'de heyelan; 3 katlı bina ve bir ev boşaltıldı Kur'an-ı Kerim yakan hadsize boksör dayağı Yolcu otobüsü alev topuna döndü