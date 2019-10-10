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  3. 10 Ekim 2019 21:05

14 yaşındaki çocuğu pompalıyla dehşeti yaşattılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokakta yürüyen 14 yaşındaki çocuk, araçtan inen 2 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darp edildi. Çocuğu darp eden şahıslardan biri daha sonra çocuğa pompalı tüfekle ateş etti.

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