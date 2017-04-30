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  3. 30 Nisan 2017 11:15

15 ayda 120 kilodan 60 kiloya düştü

Trabzon’da 2 çocuk annesi 47 yaşındaki Münevver Kılıç, azmi sayesinde fazla kilolarından kurtularak ideal bir vücuda kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Dünya Veteriner Hekimler Günü coşkuyla kutlandı
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Terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor
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ABDde hortum: 5 ölü
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