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  3. 30 Mayıs 2017 23:15

15 bin kişi Fatih caminin avlusunda iftar için buluştu

FATİH caminin avlusunda 15 bin kişiye iftar yemeği verildi. Fatih Belediyesinin organize ettiği iftarda İstanbullular çoluk çocuk camii avlusunu doldurdu.

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