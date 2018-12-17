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  3. 17 Aralık 2018 11:50

1.5 dakika 80 bin TL’lik telefon ve tablet çaldılar

Kocaeli’nin Derince ilçesinde gece saatlerinde bir GSM bayisine giren 5 hırsız, 1.5 dakika içerisinde 80 bin TL değerindeki telefon ve tabletleri çaldı.Olay, gece 04.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan bir GSM operatörü bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece 04.00 sıralarında hafif ticari bir araçla GSM bayisi önüne gelen 5 kişi, kaldırım taşı ve tekmeleriyle...

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