Anasayfa Video Galeriler Gündem 15 dakika yetti: Yaz yağmuru hayatı felç etti 15 dakika yetti: Yaz yağmuru hayatı felç etti 12 Temmuz 2024 Cuma Saat: 08:06 Kars'ta 15 dakika süren sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6690b9dad6a61d43d30926a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İETT otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var Fabrikada korkunç kaza: Kadın işçinin eli koptu 81 ilde ''Çember'' operasyonu: 4 bin 466 kişi yakalandı İstanbul'da korku dolu gece: 6 katlı bina tahliye edildi Bakan Şimşek önümüzdeki ay için enflasyon beklentisini açıkladı Polat çiftinin duruşma tarihi belli oldu Edirne'de orman yangını Ankara'da iş insanına silahlı saldırı anı kamerada Kısmetse Olur Eslem saldırıya uğradı: Topuklu ayakkabıyla darbettiler