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  4. 15 gökdelen kameralar önünde dinamitlerle yerle bir edildi

15 gökdelen kameralar önünde dinamitlerle yerle bir edildi

Çin'in Yunan eyaletinde yıllardır yapımı tamamlanmayan 15 gökdelen, 4.6 ton patlayıcı yerleştirilerek saniyeler içinde yıkıldı.

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