Anasayfa Video Galeriler Gündem 15 gökdelen kameralar önünde dinamitlerle yerle bir edildi 15 gökdelen kameralar önünde dinamitlerle yerle bir edildi 03 Eylül 2021 Cuma Saat: 13:50 Çin'in Yunan eyaletinde yıllardır yapımı tamamlanmayan 15 gökdelen, 4.6 ton patlayıcı yerleştirilerek saniyeler içinde yıkıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6131fe00814736447e7bc1a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aranan FETÖ'cü Türkiye'ye girerken yakalandı 1 milyar liralık kripto para vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı Ünlü iş adamının korumaları belinde silahla şantiye bastı Hakan Ural yardım isteyen vatandaşlarla canlı yayında dalga geçti 20 bin öğretmen ataması yapıldı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı İstanbul'da araç durağa daldı: Yaralılar var ! AK Parti ''Z Kuşağı'' için ''trollemeye'' başladı 10 ilde FETÖ operasyonu