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  4. 15 kişi tek kişiyi dövdü! Linç girişimi kamerada

15 kişi tek kişiyi dövdü! Linç girişimi kamerada

Gaziantep'te 15 kişilik bir grubun sopalı ve bıçaklı saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi genç, ölümden döndü. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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