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  3. 04 Temmuz 2017 15:45

15 kişinin öldüğü bombalı saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da 20 Haziranda bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

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