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  4. 15 kişinin öldüğü yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı

15 kişinin öldüğü yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır ve Mardin illerinde 15 kişinin ölümüne sebep olan anız ve örtü yangınına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Yeni görüntülerin her saniyesi tüyleri ürpertmeye yetti.

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