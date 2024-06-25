Anasayfa Video Galeriler Gündem 15 kişinin öldüğü yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı 15 kişinin öldüğü yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı 25 Haziran 2024 Salı Saat: 14:56 Diyarbakır ve Mardin illerinde 15 kişinin ölümüne sebep olan anız ve örtü yangınına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Yeni görüntülerin her saniyesi tüyleri ürpertmeye yetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667ab0842bdf474365043a93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tatil cennetinde yangın: Alevler plaja ilerliyor A Milli Takım gruptan nasıl çıkar ? İhtimaller ve muhtemel rakiplerimiz belli oldu İstanbul'da kadın cinayeti: Ormanda bulundu Manisa'daki 4.8'lik depremin korkunç sesi ortaya çıktı İstanbul'da yine motosikletli saldırı Mehmetçikten hainlere geçit yok: 7'si daha etkisiz hale getirildi 9 günlük tatilin kahreden bilançosu belli oldu: Onlarca ölü, binlerce yaralı İç çamaşırı hırsızı mahallenin başına bela oldu Marmara Üniversitesi'nde yangın paniği