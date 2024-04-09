Anasayfa Video Galeriler Gündem 1.5 milyon TL'lik tekne küle döndü 1.5 milyon TL'lik tekne küle döndü 09 Nisan 2024 Salı Saat: 13:55 Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sitenin bahçesindeki 45 bin dolarlık tekne, yanarak küle döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66151eb0a61fe2d23d08d913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İYİ Parti Ordu'da itiraz etti: ''Seçim yenilensin'' Balkonda otururken bir anda kendini aşağıda buldu Hobi olarak başladı; aldığı hibeyle çiftlik sahibi oldu Beklenen İstanbul depremi için yüreklere su serpen sözler: ''Rahat uyuyabilirsiniz'' Dilencinin günlük kazancı şoke etti Bakan Yerlikaya acı haberi verdi: Can kaybı 19'a yükseldi 16 ilde kırmızı alarm: Haritalar oluşturulacak Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: ''Pahalılık, enflasyon...'' Bir insanın ömrü boyunca 1 kez görebildiği Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı bir Türk genci yakaladı