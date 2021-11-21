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  4. 15 saatlik bekletilme sonrası Türk yolcuların Bulgaristan’a girişine izin verildi

15 saatlik bekletilme sonrası Türk yolcuların Bulgaristan’a girişine izin verildi

Bulgaristan’ın Türkiye’den gelen otobüsleri sınırda bekletmesi üzerine yaşanan kriz 15 saat sonra çözüldü.

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