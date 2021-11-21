Anasayfa Video Galeriler Gündem 15 saatlik bekletilme sonrası Türk yolcuların Bulgaristan’a girişine izin verildi 15 saatlik bekletilme sonrası Türk yolcuların Bulgaristan’a girişine izin verildi 21 Kasım 2021 Pazar Saat: 10:31 Bulgaristan’ın Türkiye’den gelen otobüsleri sınırda bekletmesi üzerine yaşanan kriz 15 saat sonra çözüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6199f5b8db813c357661cf83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kolonya ile intihar! Cansız bedeni bulundu Sınırda araç kuyruğu 11 kilometreyi buldu KKTC'de hortum kabusu! Dev hortum böyle görüntülendi TEM'de korkunç kaza: 2'si bebek 5 kişi yaralandı Binali Yıldırım: ''Kılıçdaroğlu helallik istiyor, verelim gitsin'' Kılıçdaroğlu Demokrat amcam sizi yaktım' diyen sosyal medya kullanıcısına bu yanıtı verdi Mansur Yavaş paylaştı, sosyal medya yıkıldı: ''Atam...'' Camiyi ''manzaramı kapattı'' deyip mahkemeye verdiler İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı: İstanbul'un gezgin köpeği Boji'ye kumpas!