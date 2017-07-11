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  3. 11 Temmuz 2017 16:15

15 Temmuz anma etkinlikleri başladı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri başladı.

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Darbe girişiminde bir gözünü kaybeden muhtar o anları anlattı
Darbe girişiminde bir gözünü kaybeden muhtar o anları anlattı
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Suriyeli anneyi ölüme böyle götürmüşler
Suriyeli anneyi ölüme böyle götürmüşler
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Bakan Elvan, Ömer Halisdemirin kabrini ziyaret etti
Bakan Elvan, Ömer Halisdemirin kabrini ziyaret etti
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Ağrıda 225 bin liralık araçla taksi hizmeti
Ağrıda 225 bin liralık araçla taksi hizmeti
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Kar şerbetinin öyküsü
Kar şerbetinin öyküsü
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Kar şerbetinin öyküsü
Kar şerbetinin öyküsü