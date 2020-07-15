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  3. 15 Temmuz 2020 08:25

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait daha yeni bir görüntüyü paylaştı.

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