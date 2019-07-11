  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Temmuz 2019 15:27

15 Temmuz darbe girişiminden ilk kez yayınlanan görüntüler

FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara destek için yola çıkan zırhlı askeri araçların önüne yatarak ve üstüne çıkarak durduran vatandaşların mücadelesi, kameraya yansıdı.

Video Galeri
Ankara'da kimyasal madde alarmı ! Hastane tahliye edildi
Ankara'da kimyasal madde alarmı ! Hastane tahliye edildi
Video Galeri
Çin’de posta paketinden 14 canlı akrep çıktı
Çin’de posta paketinden 14 canlı akrep çıktı
Video Galeri
Duvardan dökülen mermerden son anda kurtuldular
Duvardan dökülen mermerden son anda kurtuldular
Video Galeri
Marmara Denizi'nde dehşet! Üniversiteliler ölümden döndü
Marmara Denizi'nde dehşet! Üniversiteliler ölümden döndü
Video Galeri
Minik Doğukan, hastanede yaşam mücadelesi veriyor
Minik Doğukan, hastanede yaşam mücadelesi veriyor
Video Galeri
Kontrolden çıkan ambulans tabela direğine çarptı, 3 yaralı
Kontrolden çıkan ambulans tabela direğine çarptı, 3 yaralı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM