15 Temmuz darbe girişiminin şok ses kaydı ortaya çıktı
02 Kasım 2018 15:30
15 Temmuz darbe girişiminin şok ses kaydı ortaya çıktı
15 Temmuz hain darbe girişiminde nöbetçi personeli arayarak, “Valiymiş, kaymakammış, hakimmiş, savcıymış, kimseyi dinlemeyeceksiniz, sadece benim emirlerimi dinleyeceksiniz” diyen teğmenin şok ses kaydı ortaya çıktı. FETÖ’cü hainlerin kanlı darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 tarihinde Kahramanmaraş’ta yaşanan olaylarla ilgili yeni ses kaydı ortaya çıktı. Ses kayıtlarında Elbistan...