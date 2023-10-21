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15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki otobüs yandı

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İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda park halindeki, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs alev alev yandı.

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