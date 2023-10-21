Anasayfa Video Galeriler Gündem 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki otobüs yandı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki otobüs yandı 21 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 14:05 Güncelleme: 21 Ekim 2023 Cumartesi 14:05 İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda park halindeki, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs alev alev yandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6533b0731db5b7751d175963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç kızın çığlıkları tacizciyi yakalattı Yerli SİHA 12'den vurdu; 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Eşcinsel ilişki vaadiyle tehdit edip gasp ettiler Trafikte iğrenç taciz kamerada! Taksim'de sahte dolarcıların savunması ortaya çıktı Vahşetin altından yine bir kripto para cinayeti çıktı Hafriyat kamyonu dehşetinde yeni görüntü: Anne babasını ezmeye çalıştı İsrail'in havadan ölüm yağmuru görüntüleri yayınlandı Gece saatlerinde karşı büyük kaza: 11 araç birbirine girdi