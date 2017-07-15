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  3. 15 Temmuz 2017 15:45

15 Temmuz gazileri bir sene sonra aynı yerde buluştular

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde darbeci hainlere karşı direnirken vurulan gaziler bir yıl sonra aynı noktada bir araya geldi.

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