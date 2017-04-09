  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Nisan 2017 17:20

15 Temmuz gazilerinin referandum kararı, havadan görüntülendi

15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları insan zinciri ile ‘Evet’ yazarak referandum tercihini açıkladı. Gazilerin ‘evet’i havadan görüntülendi.

Video Galeri
12. kattan düşen minik kızın ölümünde cinayet iddiası
12. kattan düşen minik kızın ölümünde cinayet iddiası
Video Galeri
Diyarbakırda pedallar farkındalık için çevrildi
Diyarbakırda pedallar farkındalık için çevrildi
Video Galeri
En değerli hediye: Kitap
En değerli hediye: Kitap
Video Galeri
Tuncelide kar yağışı etkisini gösterdi
Tuncelide kar yağışı etkisini gösterdi
Video Galeri
Yıllar sonra çocuklarını gördü iftiraya uğradım dedi
Yıllar sonra çocuklarını gördü iftiraya uğradım dedi
Video Galeri
Bakan Albayrak: Tek millete kim karşı çıkıyorsa, defolsun gitsin
Bakan Albayrak: Tek millete kim karşı çıkıyorsa, defolsun gitsin