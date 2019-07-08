15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay, 3 yıl sonra yaşananları anlattı
08 Temmuz 2019 10:50
15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay, 3 yıl sonra yaşananları anlattı
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı’nda vurularak gazi olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o gece havalimanında alnından öptüğü Ahmet Onay, 3 yıl sonra yaşananları anlattı. Onay, “Cumhurbaşkanı kulağıma, ‘Bize eğilmek yakışmaz oğlum, ayağa kalk’ “dedi. Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen hain darbe girişimi sırasında 250 kişi...