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  3. 12 Nisan 2017 16:29

15 Temmuz gecesi sorularına yanıt vermedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ile ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Zaten uçakta beraberdik" demekle yetindi.

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