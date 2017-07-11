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  3. 11 Temmuz 2017 16:45

15 Temmuz ihanet gecesi sergisi Taksim Meydanında açıldı

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Destanı sergisine, İhlas Haber Ajansı objektiflerine yansıyan fotoğraflar damga vurdu.

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