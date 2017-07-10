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  3. 10 Temmuz 2017 14:45

15 Temmuz kahramanları 1 yıl sonra aynı yerde yaşadıklarını anlattı

15 Temmuz hain darbe girişiminde tanklara ve askerlere karşı koyarken yaralanan Safiye Bayat ve Hamit Hakan Yılmaztürk, 1 yıl sonra aynı yerde yaşadıklarını anlattı.

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15 Temmuz İhanet gecesi sergisi Eyüp Sultan Meydanında açıldı
15 Temmuz İhanet gecesi sergisi Eyüp Sultan Meydanında açıldı
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nın 15 Temmuz Destanı fotoğraf sergisi Antalyada açıldı
nın 15 Temmuz Destanı fotoğraf sergisi Antalyada açıldı
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Yolcu otobüsü alev alev yandı!
Yolcu otobüsü alev alev yandı!
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Kılıçdaroğlu, Berberoğlunu cezaevinde ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Berberoğlunu cezaevinde ziyaret etti
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Tur otobüsü devrildi: 9 ölü, 25 yaralı
Tur otobüsü devrildi: 9 ölü, 25 yaralı
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17 km uzunluğundaki sahiller doldu
17 km uzunluğundaki sahiller doldu