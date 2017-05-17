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  3. 17 Mayıs 2017 09:15

15 Temmuz kahramanları o geceyi anlattı!

15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş, o gece Atatürk Havalimanı'nda yaşadıklarını anlattı.

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