  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Eylül 2019 16:15

15 Temmuz Şehitler Köprüsü depremde zarar gördü mü?

Bugün İstanbul'da saat 13:59'da 5.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası paylaşılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ait fotoğraf sosyal medyayı salladı.

Video Galeri
İstanbul'daki deprem binayı böyle salladı
İstanbul'daki deprem binayı böyle salladı
Video Galeri
İstanbul'da deprem kamerada
İstanbul'da deprem kamerada
Video Galeri
İstanbul Eyüp'te deprem anı kamerada
İstanbul Eyüp'te deprem anı kamerada
Video Galeri
İstanbul'da deprem anı kamerada 13 - Dailymotion Video
İstanbul'da deprem anı kamerada 13 - Dailymotion Video
Video Galeri
Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi
Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi
Video Galeri
Silivri deprem sonrası havadan görüntülendi
Silivri deprem sonrası havadan görüntülendi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM