Anasayfa Video Galeriler Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı 14 Haziran 2024 Cuma Saat: 22:56 Güncelleme: 14 Haziran 2024 Cuma 22:56 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bilinmeyen bir nedenle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666ca07e3891cf276708d1c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un lüks rezidansında fare istilası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı, nedeni belli oldu Tatil cennetine akın: 45 binden fazla araç giriş yaptı Aydın'da yangın söndürme uçağı düştü Önce sıcak, şimdi dolu... Bir anda kış geldi Yalı soygununda filmleri aratmayan ayrıntı Burası Türkiye'nin kedi kasabası Türkiye'nin en özel kadınları Dünya rekoruyla Avrupa Şampiyonu oldu Antalya'dan 45 derece sıcakta insan manzaraları