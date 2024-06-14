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15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü bilinmeyen bir nedenle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

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