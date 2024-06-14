Anasayfa Video Galeriler Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı, nedeni belli oldu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı, nedeni belli oldu 14 Haziran 2024 Cuma Saat: 23:16 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde SMA hastalığına dikkat çekmek istediği düşünülen bir kişi yolu kesti. Olay sonrasında köprü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666ca51c4da139af1e0a6ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un lüks rezidansında fare istilası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı Tatil cennetine akın: 45 binden fazla araç giriş yaptı Aydın'da yangın söndürme uçağı düştü Önce sıcak, şimdi dolu... Bir anda kış geldi Yalı soygununda filmleri aratmayan ayrıntı Burası Türkiye'nin kedi kasabası Türkiye'nin en özel kadınları Dünya rekoruyla Avrupa Şampiyonu oldu Antalya'dan 45 derece sıcakta insan manzaraları