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15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstünde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, köprünün üstüne çıkarak yaşamına son verme girişiminde bulundu.

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