Anasayfa Video Galeriler Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstünde intihar girişimi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstünde intihar girişimi 07 Ekim 2022 Cuma Saat: 13:45 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, köprünün üstüne çıkarak yaşamına son verme girişiminde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6340033fb7414658d77e6f47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Behzat Ç.'nin yeni fragmanında Dolar ve Euro göndermesi Türkiye'de ilk olacak! Deniz dolgusu üzerine Şehir Hastanesi ANADOLU gemisine yüklenen Altay tankı sahile çıkarma yaptı Himalayalar’da 19 dağcıyı yutan çığ saniye saniye kamerada Bin yıllık tarihi var... Turistler kapış kapış almak için Türkiye'ye akın ediyor İstanbul'da tarlada top mermisi bulundu Bu da bidon bidon hırsızlık Büyük skandal! Mikrofonu unuttu küfrü bastı Beklenen filmden ilk görüntüler geldi! Hazine'nin yayın tarihi açıklandı