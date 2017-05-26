  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Mayıs 2017 11:15

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM sarı-lacivert

Fenerbahçe'nin THY Euroleague de şampiyon olması sonrası Valilik izniyle sarı-lacivertli dev bayraklar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü asıldı.

Video Galeri
Testereli at ve eşek kasaplarına şok baskın
Testereli at ve eşek kasaplarına şok baskın
Video Galeri
Trump, Karadağ Başbakanı Markoviç'i böyle itti!
Trump, Karadağ Başbakanı Markoviç'i böyle itti!
Video Galeri
Ayrılmak isteyen kız arkadaşının aracına bakın ne yaptı!
Ayrılmak isteyen kız arkadaşının aracına bakın ne yaptı!
Video Galeri
Edirne'de pompalı tüfekle katliam!.. Bir aile yok oldu!
Edirne'de pompalı tüfekle katliam!.. Bir aile yok oldu!
Video Galeri
Başkentte taşan derenin suları hayatı felç etti
Başkentte taşan derenin suları hayatı felç etti
Video Galeri
İstanbulda Helikopter Destekli Dev Narkotik Operasyonu
İstanbulda Helikopter Destekli Dev Narkotik Operasyonu