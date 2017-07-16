  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Temmuz 2017 09:15

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeniden trafiğe açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni nedeniyle trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sabah saat 07.30 sıralarında yeniden trafiğe açıldı.

Video Galeri
Okula giren hırsızlar kameralara yansıdı
Okula giren hırsızlar kameralara yansıdı
Video Galeri
İETT otobüsünü durdurup ateşe verdiler
İETT otobüsünü durdurup ateşe verdiler
Video Galeri
Giresunda trafik kazası: 38 yaralı
Giresunda trafik kazası: 38 yaralı
Video Galeri
Erdoğan, Ömer Halisdemirin eşi ve kızıyla buluştu
Erdoğan, Ömer Halisdemirin eşi ve kızıyla buluştu
Video Galeri
15 Temmuzun yıldönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanına akın etti
15 Temmuzun yıldönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanına akın etti
Video Galeri
TBMMde drone düştü, yaralılar var
TBMMde drone düştü, yaralılar var