Anasayfa Video Galeriler Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 aracın karıştığı 3 kaza: 3 yaralı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 aracın karıştığı 3 kaza: 3 yaralı 13 Ocak 2024 Cumartesi Saat: 09:35 Güncelleme: 13 Ocak 2024 Cumartesi 09:35 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 aracın karıştığı 3 ayrı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken köprü, çift yönlü olarak yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a22f402e1c4c41a20f4ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehit Müslüm Özdemir'in ailesi depremzede çıktı, aileye acı haber çadırda verildi.. Irak'ın kuzeyine hava harekatı; 29 hedef imha edildi 8 yaşındaki çocuk ailesini ölümden kurtardı Şafak vakti dev operasyon: 113 zanlı gözaltında! Sosyal medyada şehit paylaşımı operasyonu Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: Otomatik pilot özelliğini açıp direksiyon başında uyudu İstanbul'da dehşet! Gözü dönmiş erkek, eşini yerde sürükledi Antalya'da kaybolan Rus kadın ölü bulundu MİT, PKK'nın sözde sorumlusunu paketledi! Türkiye'ye getirildi