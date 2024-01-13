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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 aracın karıştığı 3 kaza: 3 yaralı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 aracın karıştığı 3 ayrı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken köprü, çift yönlü olarak yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

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