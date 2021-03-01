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  3. 01 Mart 2021 08:15

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Olay nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.

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