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  3. 01 Mart 2021 12:15

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Şahıs, yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmalarının ardından köprünün korkuluklarından indirildi.

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