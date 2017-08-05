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  3. 05 Ağustos 2017 10:47

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kaza: 1 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde seyir halinde olan bir motosiklet önünde seyreden bir otomobile arkadan çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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