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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı kavga

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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında yaşanan silahlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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