15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şoke eden olay! Bir anda kapıyı açtı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan'a canlı yayında fırça: ''Ya bırak şimdi...''

TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı

Yine oldu! Uçmasın diye tutmaya çalıştığı şemsiyeyle birlikte havalandı