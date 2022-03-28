Anasayfa Video Galeriler Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şoke eden olay! Bir anda kapıyı açtı... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şoke eden olay! Bir anda kapıyı açtı... 28 Mart 2022 Pazartesi Saat: 17:15 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araçta bulunan arkadaşı ile tartıştan kadın kapıyı açarak atlamak istedi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6241c31339a03318a33c1937" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İndirimli cep telefonları için birbirlerini ezdiler! Ukraynalılar CNN Türk ekibinin yayın yapmasına izin vermedi İstanbul Metrosu'nun yeni maskotu o oldu TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı Ciple çarpışan öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var! Eylem planı yapan PKK'lıların mesajları ortaya çıktı Karda cirit nefes kesti İstanbul'da çevreyolunu boks ringine çevirdiler! Korkunç kavga kamerada İğneada açıklarında mayın tespit edildi