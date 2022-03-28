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  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şoke eden olay! Bir anda kapıyı açtı...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şoke eden olay! Bir anda kapıyı açtı...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araçta bulunan arkadaşı ile tartıştan kadın kapıyı açarak atlamak istedi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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