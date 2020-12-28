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İSİZLİK, YAŞLILIK VE ENGELLİ MAAŞINA DA ZAM GELDİ!
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  3. 28 Aralık 2020 12:05

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kaza trafiğe neden oldu.

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