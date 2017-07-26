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  3. 26 Temmuz 2017 15:15

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğunluğu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Araçların metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.

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