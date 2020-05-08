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  3. 08 Mayıs 2020 11:55

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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