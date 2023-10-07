  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik zorbası bir aileye kabusu yaşattı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik zorbası bir aileye kabusu yaşattı

Güncelleme:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafikte tartıştığı sürücünün otomobilini yumrukladıktan sonra aracıyla geri gelerek çarptı. Trafikte bir ailenin yaşadığı kabus saniye görüntülendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Savunma Sanayii Başkanı Görgün Hürjet’in kokpitinde
Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Öğrenciye uygun kiralık ev deyip bakın kaç para kira istiyorlar
Fethiye'de kabus! Yamaç paraşütü yere çakıldı, 1 kişi öldü
Oltaya takılan balığın bu sefer zararı çok büyük oldu
Aynı evi 2 kez soyan hırsız böyle yakalandı
Elektrikli bisikletine ceza kesen polise yapmadığını bırakmadı
Aşiret töreninde altın şov! Gökten yağsa bu kadar olmazdı
Uzman isim gördüğünüz yerde öldürün diyerek uyardı