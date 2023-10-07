Anasayfa Video Galeriler Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik zorbası bir aileye kabusu yaşattı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik zorbası bir aileye kabusu yaşattı 07 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 15:55 Güncelleme: 07 Ekim 2023 Cumartesi 15:55 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafikte tartıştığı sürücünün otomobilini yumrukladıktan sonra aracıyla geri gelerek çarptı. Trafikte bir ailenin yaşadığı kabus saniye görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6521555527488a367a3be103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Savunma Sanayii Başkanı Görgün Hürjet’in kokpitinde Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi Öğrenciye uygun kiralık ev deyip bakın kaç para kira istiyorlar Fethiye'de kabus! Yamaç paraşütü yere çakıldı, 1 kişi öldü Oltaya takılan balığın bu sefer zararı çok büyük oldu Aynı evi 2 kez soyan hırsız böyle yakalandı Elektrikli bisikletine ceza kesen polise yapmadığını bırakmadı Aşiret töreninde altın şov! Gökten yağsa bu kadar olmazdı Uzman isim gördüğünüz yerde öldürün diyerek uyardı